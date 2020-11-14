ترامب: لا أعلم هوية الإدارة الامريكية المقبلة والوقت كفيل بتحديد ذلك

2020/11/14 | 01:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان "الإدارة الحالية لن تغلق البلاد ولا أعلم هوية الإدارة المقبلة فالوقت وحده كفيل بتحديد ذلك" في إشارة الى الرئيس الامريكي المقبل.

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