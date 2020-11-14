بالفيديو.. صلاح يرقص في زفاف قد يكون سبّب إصابته بكورونا

2020/11/14 | 02:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء الإعلان عن إصابة نجم كرة القدم المصري ولاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، بعدوى فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي لا يزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون فيه مقطع فيديو، يظهر صلاح مرخيا كمامته على ذقنه، خلال رقصه في حفل زفاف شقيقه.

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