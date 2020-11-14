مقتل ثلاثة حراس إيرانيين على الحدود مع تركيا

2020/11/14 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن مسلحين مجهولين قتلوا، الجمعة، ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين بالقرب من الحدود الشمالية الغربية للبلاد مع تركيا.

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