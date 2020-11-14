صالح يعتزم زيارة الكويت

2020/11/14 | 02:57 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

يعتزم رئيس الجمهوريّة برهم صالح زيارة الكويت تلبية لدعوة اميرها الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقال سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي: إن الحكومة تخطو خطوات دؤوبة مع دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى توطيد العلاقات وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والانفتاح السياسي والاقتصادي بشكل كبير، وهي لن تبتعد عن الحاضنة العربية وخصوصا الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي.

وتابع، «هذا قدرنا، فنحن منفتحون على جيراننا، وان العمق العربي هو عمقنا الطبيعي، ومستمرون على هذا النهج»، لافتا الى أن «اللجنة العراقية ـ الكويتية المشتركة ستعقد قريبا في بغداد وستكون لبنة في اعادة البناء الخليجي العراقي، وهذا يصب في مصلحة شعوبنا والشعوب الخليجية»، لافتا الى ان «التحضيرات للجنة المشتركة جارية والقرار متخذ وان تحديد الموعد أمر بسيط سيتم تحديده

لاحقا».

وعن تحديد موعد زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح الخالد الى بغداد، قال: «لقد تمت دعوته من قبل رئيس الوزراء العراقي ووعد بتلبيتها قريبا، وذلك بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الكويتية المقبلة، وهذا شيء طبيعي بين الإخوة

والأشقاء».

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