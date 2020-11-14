الكاظمي يوجِّه بصرف راتبي تشرين الأول والثاني

2020/11/14 | 02:57 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسرعة صرف راتبي تشرين الأول وتشرين الثاني للموظفين، وقال الكاظمي في تغريدة على «تويتر»: «وجهنا بسرعة صرف راتبي تشرين الأول وتشرين الثاني لكل موظفينا بعد اقرار البرلمان قانون تسديد العجز المالي، ملاكنا الوظيفي هو جوهر الدولة وضمان سيادتها وازدهارها».

وأضاف، «سنتجاوز الازمات بثقتنا ببعضنا وتضامننا معاً شعباً وحكومة ومجلس نواب وقوى سياسية».

المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد قال في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين».



وأضاف أن «ذلك جاء لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزارة المالية (غداً الأحد) لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب».

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