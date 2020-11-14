باريس سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة نيمار

2020/11/14 | 03:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تفاصيل إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق التي تعرض لها مؤخرا.

وتم استبعاد نيمار من قائمة منتخب البرازيل التي ستخوض مواجهتي تصفيات كأس العالم بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

وجاء نص بيان باريس سان جيرمان بشأن إصابة نيمار كالآتي: “سينضم نيمار إلى باريس ومركز أوريدو التدريبي قريبًا لمواصلة برنامجه، حيث لم يرغب الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي في المخاطرة بمشاركته في مباراة المنتخب في 17 تشرين الثاني، إنه قرار يحترم الثقة والتعاون بين موظفي باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي”.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره موناكو ضمن منافسات الدوري الفرنسي، في العشرين من تشرين الثاني.

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