منطقة أميركية تمنح 10 آلاف دولار لمن ينتقل للعيش فيها

2020/11/14 | 03:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس شمالي غربي ولاية أركانساس الأميركية عن منح 10 آلاف دولار لمن يرغب بالانتقال إلى المنطقة، ضمن مبادرة أطلق عليها اسم "الحياة (تصلح) هنا".

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