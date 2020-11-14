تخوم الضياع العربي - هيثم بن محمد شطورو

2020/11/14 | 03:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيثم_بن_محمد_شطورو لئن بدا لنا من المستساغ عدم التـفكير بالديالكتيك، فإن ذلك هو مبعث كل نظر جزئي ورغبوي في العالم وفق ما نتوجه نحن بأنظارنا نحو العالم، وهذه النحن هي الأنا في مربعها ومنطلـقها وعالمها، ولكنها تسبغ كل تلك التصورات على العالم برمته فيغدو العالم هو عالمها في وعيها القصير المدى، وليس العالم فيما هو في ذاته.



ويـبرز الإشكال في هذه البنية من التـفكير بخصوص بلوغ مرحلة عدم القدرة على تـفهم العالم، وبالتالي عد ......





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