البرازيل تسجل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/14 | 03:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 29070 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و456 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وانخفضت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البرازيل الجمعة مقارنة بيوم الخميس، حيث تم تسجيل أكثر من 33 ألف إصابة و908 وفيات.

وتجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل عتبة الـ 5.8 مليون حالة، ووصلت إلى 5 ملايين و810 آلاف و652 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 164 ألفا و737 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند.

كما سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة الضحايا جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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