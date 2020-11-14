تقرير: ترامب يقترب أكثر من الاعتراف بـ

2020/11/14 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتكلّم خلال مؤتمر صحفي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض.

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