ماسك يجري 4 فحوصات كورونا في يوم واحد.. والنتيجة محيرة

2020/11/14 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، عن إجرائه أربع فحوصات لفيروس كورونا المستجد، الجمعة، والتي ظهرت نتائجها متناقضة إلى حد كبير.

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