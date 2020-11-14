مشهد مغربي لافت في

2020/11/14 | 04:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على طريقتهم تفاعل المغاربة مع نتائج الانتخابات الأميركية، واحتفلوا بمجيء جو بادين رئيسا جديدا للولايات المتحدة.نشر عديدون فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر زيارة جو إلى المغرب

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