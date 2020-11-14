نيويورك تايمز: عملاء إسرائيليون قتلوا الرجل الثاني بالقاعدة في شوارع طهران

2020/11/14 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الأميركية مقتل ثاني أعلى زعيم في تنظيم القاعدة، عبد الله أحمد عبد الله، على يد عملاء إسرائيليين، قبل ثلاثة أشهر، في إيران، وفقا لما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

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