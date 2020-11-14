فولفو ترمي سياراتها من ارتفاع شاهق.. لإثبات أمانها

2020/11/14 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإثبات مدى أمانها، قامت فولفو برفع مجموعة من سياراتها الحديثة بواسطة رافعة، ومن ثم تركها لتسقط بشكل حر في الهواء، حتى ترتطم بالأرض بسرعة مرتفعة.

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