"ما الذي قدمه للعراق؟".. بروكينغز يستعرض أداء الكاظمي خلال الأشهر الستة الماضية

2020/11/14 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسم تقرير لمعهد بروكينغز صورة قاتمة لأداء رئيس الوزراء العراقي مصطفى خلال الأشهر الماضية وقال إنها اتسمت "بالتقاعس" عن تحقيق الوعود التي اطلقها، حين تسلم رئاسة الوزراء.

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