قيادي القاعدة الذي قتل بالرصاص في شوارع طهران.. من هو أبو محمد المصري؟

2020/11/14 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية مقتل ثاني أعلى قيادي في تنظيم القاعدة، عبد الله أحمد عبد الله، الملقب بأبي محمد المصري، على يد عملاء إسرائيليين، في العاصمة الإيرانية طهران، شهر أغسطس الماضي، وفقا لما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

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