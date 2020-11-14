"لم يكن يعاني من أعراض".. إصابة حاكم نيفادا بكوفيد-19

2020/11/14 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك، الجمعة، إصابته بكوفيد -19 الفيروسي.وهو خامس حاكم تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد هذا العام.

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