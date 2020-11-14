البرلمان يوضح بشأن حقيقة وجود خلاف بين الحلبوسي والحداد

2020/11/14 | 08:01 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 1 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت الدائرة الإعلامية للبرلمان، انه لا صحة لوجود خلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الثاني بشير الحداد.

وذكرت الدائرة، في بيان نشر أمس الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020، أن "المعلومات التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مداخلة نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، في جلسة الخميس التي تم التصويت فيها على قانون تمويل العجز المالي وموقف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حيال نائبه مغلوطة وغير صحيحة".

واشار البيان إلى أن " الدائرة الإعلامية تبين للرأي العام ان الحلبوسي، أعطى المداخلة للحداد بكل تقدير واحترام، وأن الأخير أكد فيها ضرورة رص الصفوف وتوحيد المواقف وإعطاء الفرصة لمفاوضي إقليم كوردستان للوصول الى بغداد والاتفاق على ما مختلف عليه في الفقرة الواردة في قانون تمويل العجز المالي".

وكان مجلس النواب قد صوت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي لتأمين الرواتب والنفقات الحاكمة.

ر.إ

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