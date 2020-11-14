الدين المدني شرط الدولة المدنية - الفضل شلق

2020/11/14 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق يتحدثون بين الفينة والأخرى عن الدولة المدنية ولا يتحدثون عن الدين المدني.



تنشأ الدولة عادة بالغلبة أو بطرق أخرى.



مع تقادم الزمن تصبح خياراً.



عندها تصير احتمال دولة مدنية.



وهناك نوع آخر من الغلبة وهو في الدين.



عندما يولد المرء يصير على دين آبائه دون خيار منه.



في بلادنا لا يختار أحد دينه ولا طائفته، إلا في حالات أقل من نادرة.



عندما يكبر ويصير ممكناً أن يختار، وتعطى له هذه الإمكانية، إمكانية الاخ ......





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