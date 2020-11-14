من أجل ممارسة الماركسية كي لا -نصل إلى الضلال والخطأ- - خليل اندراوس

2020/11/14 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس الماركسية وتطور ماهية الانسانالأمة والعلاقات القومية تشكل جانبًا هامًا من الفلسفة الماركسية وفي عصرنا الراهن، عصر الامبريالية المتوحشة تكتسب المسألة القومية أهمية بالغة، وخاصة في الصراع الايديولوجي والذي يزداد حدة الآن بين القوى الرجعية التي تخدم طبقة رأس المال العالمي والكومبرادوري – الوسيط في دول الجنوب خاصة في دول الاستبداد العربي الرجعي، والأحزاب والمؤسسات التقدمية اليسارية، ممثلة ......





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