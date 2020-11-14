2020/11/14 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأكثر من خمسة أيام متواصلة، تابع العالم سير العملية الانتخابية للرئاسة الأميركية، والتي يمكن وصفها بالأكثر إثارة في تاريخنا الحديث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللعبة الديمقراطية الشيقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللعبة الديمقراطية الشيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).