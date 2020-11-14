من هو العالم اوجور شاهين مكتشف لقاح فايزر المضاد لكورونا ؟

2020/11/14 | 08:23 - المصدر: سفن سكاي

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القيمة السوقية لشركته بلغت21 مليار دولار.



ومع هذا يذهب إلى”الدوام” بالدراجة الهوائية، ولا يملك تلفزيونا في منزله! إنه العالِم الألماني ذو الأصل التركي أوجور شاهين الشريك المؤسس لشركة “بيونتك” المتخصصة في الكيمياء الحيوية الذي كان -وزوجته- وراء اكتشاف لقاح “فايزر” المضاد لكورونا.

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