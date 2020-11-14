مسؤول أميركي: التهديد باغلاق السفارة في بغداد مازال قائما

2020/11/14 | 08:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أكد المبعوث الامريكي الخاص لسوريا والمنتهية ولايته جيمس جيفري، ان تهديدات وزارة الخارجية الامريكية باغلاق السفارة في بغداد مازالت قائمة وهو امر جدي للغاية.ونقلت صحيفة المونيتور في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن جيفري قوله إن ” وزارة الخارجية الأمريكية قد تغلق السفارة الأمريكية في بغداد إذا لم تضع الحكومة العراقية حدا للهجمات […]

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