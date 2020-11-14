“عراقيون” تكشف عن مساع لاستجواب وزير المالية بسبب الاخفاق الاقتصادي

2020/11/14 | 08:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف النائب عن تحالف عيراقيون جاسم البخاتي، السبت، عن قيام اقليم كردستان ببيع النفط باقل من 10 دولارات للبرميل الواحد، مبينا ان الكرد طالبوا باعطاء الاموال اولا ومن ثم تسديد المستحقات النفطية، فيما اكد وجود مساع لاستجواب وزير المالية بسبب اخفاقه الاقتصادي.

وقال البخاتي في تصريح متلفز تابعته/المعلومة/ ان “الكرد طالبوا باعطاء الاموال اولا ومن ثم تسديد المستحقات النفطية وان اصرارهم على عدم تسليم النفط جعلنا امام التصويت على قانون العجز المالي”.

واضاف ان “الاقليم يبيع النفط بـ30 دولارا والحكومة المركزية تبيع بـ 40 دولارا وان التوافقات السياسية كفيلة بحل كافة الازمات التي تمر بها البلاد”، مبينا أن “الحكومة تعهدت بتقديم موازنة 2021 خلال شهرين ولا يمكن الاعتماد على الاقتراض لتجاوز الازمة الاقتصادية

وتابع البخاتي، ان “القوى السياسية كافة دعت الكرد للعودة الى طاولة الحوار وتسليم 250 الف برميل للحكومة الاتحادية لحل كافة المشاكل”، لافتا إلى أن “اكثر من 30 نائبا قدموا طلبا لاستجواب وزير المالية بسبب اخفاقه المتكرر في الاقتصادي وان الحكومة وعدت البرلمان بعدم تأخر صرف الرواتب مرة اخرى”.انتهى/ 25د

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