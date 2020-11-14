أيام الكورونا لا تُنسى - سميح مسعود

2020/11/14 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سميح_مسعود أيام الحجر الإلزامي في عمان تمر ببطء شديد،تُشعرني أنني لست كما كنت بالأمس،إنها تعزلني بحزم وسط أمواج ضباب تلفعني،أحاول أن أخلق أثراً لها على أوراقي، ها أنا أكتب عنها بكلمات متشابكة،تغمر بعضها بعضا في سطور متمايلة، قلمي لا يستطيع تشكيلها لما أعانيه من رجفة في يدي ، في ظل أجواء مفعمة بالتوجس من الجائحة الشريرة التي تنشر الموت بفراسة في العالم أجمع.أحاول جمع أفكاري التي تنطلق هنا وهناك انطلاق ......





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