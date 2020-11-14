بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة في 17 تشرين الثاني / ىنوفمبر ( النظرة العلمية للفلسفة الماركسية ) - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/11/14 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في كل عام تحتفل اليونسكو باليوم العالمي للفلسفة في كل ثالث خميس من شهر تشرين الثاني /نوفمبر.وتم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 21 تشرين الثاني / نوفمبر عام 2002 , حيث يجري التأكيد على القيمة الدائمة للفلسفة لتطور الفكر البشري ولكل ثقافة ولكل فرد.



وفي عام 2020يُراد من احتفالية 2020 دعوة العالم بأسره للتأمل في معنى جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وتوكيد الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التأمل الف ......





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