22 - آدم وحواء .. أشركا بالله !! - ابراهيم الجندي

2020/11/14 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة الثانية والعشرون : الأعراف 182 - 193(182) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ 1-المعنى : والذين جحدوا بآياتنا سنمهلهم ونزين لهم سوء عملهم حتـى يعتقدوا انهم علي صواب ، ثم نعاقبهم الله وذلك بمثابة استدراج لهم جامع البيان في تفسير القرآن ..



الطبري2-السؤال : هل الله في حاجة لأن يستدرج البشر ويزين لهم سوء عملهم؟ 3-التنويه : < ......





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