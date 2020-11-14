غداً.. القضاء يُصدر قراره النهائي بشأن قضيَّة شركات الهاتف النقال

2020/11/14 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنتظر لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي القرار العادل من القضاء بشأن قضيّة شركات الهاتف النقال بعد أن حدد جلسة الحكم النهائي يوم غد الأحد.

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