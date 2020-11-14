وزير التجارة يعلن قرب إطلاق مشروع الرقابة الشعبيَّة الإلكترونيَّة

2020/11/14 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تقترب وزارة التجارة من إطلاق مشروع الرقابة الشعبيّة الإلكترونية، فيما ستباشر توزيع وجبة جديدة من مادتي الطحين والزيت.

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