2020/11/14 | 09:00 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

السبت 14 نوفمبر 2020 | 08:53 صباحاً | عدد القراءات : 8

خبير قانوني : قانون تمويل العجز المالي لا يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية

اكد الخبير القانون علي التميمي ان قانون تمويل العجز المالي الذي صوت عليه البرلمان وعد نافذا من تاريخ التصويت عليه ، لا يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية".

واوضح التميمي في بيان " ان الزيادات في هذا القانون بالأموال من قبل البرلمان شكل زيادة على ما اقترحته الحكومة من مبالغ ، وهذا يخالف قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن".

واضاف أمام إقليم كردستان حلين أما الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا وانتظار اكتمال نصابها بعد تعديل قإنونها والطلب ان يكون القرار في حينه بأثر رجعي ، أو حل الإشكالية مع الحكومة المركزية عن طريق التفاوض وتعديل هذا القانون الذي تم تشريعه.

وبشان امكانية الطعن في محكمة العدل الدولية اوضح التميمي : انه وفق المواد ٣٦ و٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإنها تنظر الخلافات بين الدول أو تعطي الاستشارات الاستفتائية فهي لاتتعامل مع أجزاء الدول وخلافاته مع الدول ، كما حصل بين بريطانيا وخلافها مع الارجنتين حول جزيرة الفوكلاند

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