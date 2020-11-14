التحالف الدولي.. قدمنا معدات بـ 5 مليارات دولار لشركائنا في العراق وسوريا

2020/11/14 | 09:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة تقديم معدات وتجهيزات لشركائه في العراق وسوريا بقيمة 5 مليارات دولار.

وكتب التحالف في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، إن "هذه المساعدات وصلت إلى الشركاء منذ العام 2014"، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، والقوات الحكومية العراقية.

كما أرفق التحالف التغريدة بمقطع فيديو يظهر آليات ومعدات عسكرية كانت قد وصلت في أوقات سابقة إلى سوريا والعراق في إطار مهمة القضاء على داعش.

من جهته اعلن المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو في تغريدة تنفيذ 14 عملية ضد خلايا داعش خلال هذا الاسبوع من قبل شركائه في العراق وسوريا.

وأضاف، أن "تلك العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة من قادة داعش، بينما تم التخلص من أربعة آخرين من اتباعهم".

ا.ح

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