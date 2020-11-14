السفير الصيني يكشف أولويات بلاده للمضي بالاتفاقية مع العراق

2020/11/14 | 09:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدث السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو، عن استعدادات بلاده الكاملة لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الجانبين.



وذكرت وكالة الانباء الرسمية، أن السفير الصيني أجرى لقاء مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، الذي أكد وجود "توجه شعبي كبير للمضي بهذه الاتفاقية".

واضاف حمودي أن "أمام العراق والصين فرصة كبير لتحويل مذكرات التفاهم الاقتصادية والاتفاقات المبدئية التي أبرمت في عهد الحكومة السابقة الى مشروع شراكة حقيقية بين البلدين".

وشدد حمودي على أن "الصين هي البلد الوحيد الذي يمتلك معدلاً تصاعدياً في النمو الاقتصادي، وان هناك توجها شعبيا كبيرا للمضي بالاتفاقية"، داعيا الحكومة إلى "حسم أمرها وتوضيح إجراءاتها واتخاذ موقف عملي جاد".

من جهته، اعرب السفير تشانغ تاو عن "استعداد بلاده الكامل لتنفيذ الاتفاقية شريطة ان يحسم الجانب العراقي بعض الالتزامات الخاصة به"، مشيراً الى "ان الاتفاقية هي تجربة ابداعية فريدة يمكن ان تبرم مع اكثر من بلد من اجل تحقيق الاعمار والبناء للعراق".

وأكد السفير ان "من اولى خطوات المشروع هي انشاء الف مدرسة من قبل كبرى الشركات الصينية و للعراق حق الاختيار".

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