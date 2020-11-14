صحيفة: بومبيو يثير غضب تركيا بعد

2020/11/14 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "بلومبيرغ" أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لن يجتمع بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان أو غيره من أعضاء حكومته خلال زيارته تركيا الأسبوع المقبل، الأمر الذي اعتبره المسؤولون الأتراك إهانة.

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