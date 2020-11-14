غرق مركبا يضم 20 مهاجرا قرب سواحل ليبيا

2020/11/14 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، تفاصيل صادمة بشأن غرق مركب يضم 20 مهاجراً بالقرب من سواحل ليبيا.

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