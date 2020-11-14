البرازيل تفوز بشق الأنفس على فنزويلا في التصفيات المونديالية

2020/11/14 | 09:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : دولية} حققت البرازيل فوزا صعبا على ضيفتها فنزويلا 1-0، فجر اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الموحدة في أمريكا الجنوبية والمؤهلة إلى نهائيات مونديال "قطر 2022".

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