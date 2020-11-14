ترامب يقترب من الإقرار بالهزيمة

2020/11/14 | 09:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) أمام الديمقراطي جو بايدن، لكن دون أن يُعلن ذلك صراحة، مشيراً إلى أنّ “الوقت كفيل بأن يُخبرنا” أيّ إدارة ستكون في البيت الأبيض.

وترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض.

وقال ترامب “لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك.



هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق”.

وأضاف “مَن يدري أيّ إدارة ستكون (موجودة).



أعتقد أنّ الوقت كفيل بأن يخبرنا بذلك”.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية الجمعة أنّ بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن الى 306.

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