ترامب يقترب أكثر من الاعتراف بالهزيمة: الوقت كفيل بأن يخبرنا

2020/11/14 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

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اقترب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 تشرين الثاني أمام الديمقراطي جو بايدن، لكن دون أن يُعلن ذلك صراحةً، مشيراً إلى أن "الوقت كفيل بأن يخبرنا" أي إدارة ستكون في البيت الأبيض.

وترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته الانتخابات، كان يتكلم خلال مؤتمر صحفي حول كوفيد-19 في البيت الأبيض.

وقال ترامب "لن نذهب إلى الإغلاق، أنا لن أفعل ذلك.



هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

وأضاف "من يدري أي إدارة ستكون (موجودة)، أعتقد أن الوقت كفيل بأن يخبرنا بذلك".

ثم وقف ترامب جانباً بينما تولى مسؤولون آخرون التحدث عن الاجراءات التي تقوم بها الإدارة لمكافحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 243 ألف شخص في الولايات المتحدة.

لاحقاً غادر ترامب المؤتمر في حديقة الورود في البيت الأبيض دون الرد على المراسلين الذين كانوا يطرحون أسئلة من بينها "متى ستعترف بخسارتك الانتخابات، سيدي".

وهذه التعليقات هي الأولى لترامب منذ 5 تشرين الثاني عندما ادعى فوزه وقال إن الانتخابات "تم تزويرها" ضده.

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