خبراء: 5 عوامل تزيد من خطر الوفاة بفيروس كورونا

2020/11/14 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

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علاج المصابين بكورونا

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

مع تطور وباء كورونا، بدأ الخبراء في معرفة المزيد عن كيفية عمل الفيروس، حيث أكد علماء ان هناك بعض العوامل الرئيسية التي يشترك فيها الأشخاص الذين يموتون بسبب "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ذا صن" ان فريقا من الباحثين من ثماني مؤسسات في الصين والولايات المتحدة، بما في ذلك المستشفى العام لجيش التحرير الشعبي الصيني في بكين، وجامعة كاليفورنيا في ديفيس، قاموا بفحص بيانات 85 مريضا ماتوا بسبب فشل أعضاء متعددة بعد تلقيهم الرعاية لعلاج "كوفيد-19" الشديد.

وتلقى جميع الأفراد الذين استخدمت الدراسة بياناتهم، الرعاية إما في مستشفى هانان أو مستشفى ووهان يونيون بين 9 يناير و15 فبراير 2020، وكشف الباحثون الذين أجروا الدراسة، عن سلسلة من العوامل التي يتشاركها غالبية هؤلاء المرضى.



وهذه هي العوامل الرئيسية:

- الجنس: وفقا للخبراء، يبدو أن فيروس كورونا يمثل تهديدا خاصا للرجال، حيث وجد الباحثون أن 72,9% من الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا الجديد، كانوا من الذكور، ويعتقد الباحثون أن هناك عدة أسباب لوفاة الرجال أكثر من النساء، بما في ذلك بعض الخيارات البيولوجية وخيارات أنماط الحياة الأخرى.

وقال أكيكو إيواساكي، أستاذ علم المناعة في جامعة ييل، إن الرجال قد يكون لديهم "شعور زائف بالأمان" بشأن فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يدخن الرجال أكثر من النساء، ما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة.

- العمر، يقول الخبراء إن فيروس كورونا يمكن أن يصيب أي شخص في أي عمر.



ومع ذلك، فإن كبار السن، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض خطير، مع اكتشاف العلماء أن أولئك الذين ماتوا بسبب "كوفيد-19" كان متوسط أعمارهم 65,8 عاما.

ويقول المسعفون إن السبب في ذلك هو أن أجهزتنا المناعية تضعف مع تقدم العمر، ما يعني أن أجسام كبار السن أقل قدرة على محاربة "كوفيد-19".

- الظروف الأساسية، أولئك الذين ماتوا من "كوفيد-19" في الدراسة، يعانون في الغالب من حالات مزمنة كامنة، مثل مشاكل القلب أو مرض السكري، وقال الباحثون: "كان أكبر عدد من الوفيات في مجموعتنا بين الذكور الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ممن يعانون من أمراض مزمنة غير معدية".

وفي الواقع، كشفت دراسة أخرى مؤخرا أن خطر الوفاة بسبب فيروس كورونا أعلى بنسبة 80% إذا كان لديك مشكلة صحية أساسية واحدة فقط.

- الوزن، يقع الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن بشكل خطير في فئة المخاطر العالية للإصابة بفيروس كورونا، وذلك لأن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تضعف جهاز المناعة في الجسم ما قد يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ويجعل من الصعب على الجسم محاربة هذا الفيروس.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأشخاص الذين يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهم 40 أو أعلى لديهم مخاطر أكبر للإصابة بمضاعفات إذا أصيبوا بالفيروس.

وفي الماضي، أظهرت الدراسات أن الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة معرضون بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات خطيرة أو الوفاة من العدوى، مثل الإنفلونزا.

- انخفاض خلايا الدم البيضاء، وجد فريق البحث أن 81,2% من الذين ماتوا بسبب "كوفيد-19" في الدراسة "لديهم عدد قليل جدا من الحمضات عند دخولهم المستشفى"، والحمضات هي نوع من خلايا الدم البيضاء، وهي خلايا مناعية متخصصة تساعد في مكافحة العدوى.

واقترح المسعفون أن وجود مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي من الحمضات، قد يرتبط بزيادة خطر حدوث نتائج خطيرة لدى المصابين بـ"كوفيد-19".

ر.إ

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