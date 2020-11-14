صحيفة أميركية: عملاء إسرائيليون نفذوا في طهران عملية اغتيال الرجل الثاني بالقاعدة

2020/11/14 | 09:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية، بأن ثاني زعيم للقاعدة، والمتهم بأنه العقل المدبر للهجمات على السفارات الأميركية بإفريقيا، تمت تصفيته في العاصمة الإيرانية طهران.



وقالت الصحيفة وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية تابعها "ناس"، (14 تشرين الثاني 2020)، إن "الرجل الثاني في القاعدة، عبد الله أحمد عبد الله، الذي يُطلق عليه الاسم الحركي (أبو محمد المصري)، تمت تصفيته بالرصاص في عملية نفذها عملاء إسرائيليون، كانوا على متن دراجة نارية، في أحد شوارع طهران، بأمر من الولايات المتحدة".

وأوضحت المصادر أن "العملية تم تنفيذها، في السابع من شهر أغسطس الماضي، اي قبل 3 أشهر، وكان أبو محمد المصري مع ابنته مريم، أرملة حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن".

ولم توضح الصحيفة أي دور لعبته الولايات المتحدة في تنفيذ العملية، خاصة وأنها كانت تتعقب تحركات أبو محمد المصري وعناصر آخرين من القاعدة في إيران منذ سنوات.

ومن جهتها، لم تعلن السلطات الإيرانيّة رسميا عن مقتل المصري، الذي كان موجودا في إيران منذ عام 2003، بحسب الصحيفة.

وفي السياق نفسه قالت وكالة "رويترز"، السبت، إن مسؤولا أميركيا، طلب عدم نشر اسمه، لم يؤكد أي من المعلومات التي وردت في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" كما لم يوضح ما إذا كان للولايات المتحدة أي دور في هذه العملية.

"RT"

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