"اتصال كاذب" يتسبب بحالة ذعر في مقر شركة فرنسية بمونتريال الكندية

2020/11/14 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخلت الشرطة الكندية مبنى يضم مقر شركة يوبيسوفت الفرنسية لألعاب الفيديو في مونتريال بعد اتصال طارئ أبلغ عن احتجاز رهائن وتبين لاحقا أنه خدعة.

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