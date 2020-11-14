أمازون في السويد - نادية خلوف

2020/11/14 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف في السويد -المزيد من قصص الرعب عندما تكون أمازون هناالمقال الافتتاحي لصحيفة أفتون بلادت السويدية الكاتب:أتلي مورسيث إدفينسونترجمة : نادية خلوف المصدر: .aftonbladet.seقصص الموظفين من داخل مستودع أبوتيا في أوبسالا هي قصص رعب خالصة.



يتتبع الرئيس عبر كاميرات المراقبة.



تتم معاقبة فرق العمل غير المنتجة بما يكفي.



الإجهاد يسبب لهم الإرهاق وإصابة أنفسهم.



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