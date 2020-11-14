عن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني - نهاد ابو غوش

2020/11/14 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش تطور المفهوم الحديث لحق تقرير المصير منذ الحرب العالمية الأولى، وإعلان الرئيس الأميركي وودرو ويلسون، وصولا إلى نتائج الحرب العالمية الثانية وموجات الاستقلال والتحرر الوطني، ولكن في جميع هذه الحالات وعلى الرغم من تعقيدات مفاهيم "الأمة" و"الشعب" و"الحدود" و"الثقافة" والتداخل بين المجموعات الإثنية واللغوية والدينية، ظل جوهر حق تقرير المصير قائما وهو حق المجموعات البشرية التي تعرف نفسها كشعب أو أمة في ......





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