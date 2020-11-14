الرافدين ينشر اسماء المتلكئين بالسلف والقروض ويوقف راتب الكفيل

2020/11/14 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين عن نشره قوائم جديدة باسماء المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من قروض وسلف.

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