2020/11/14 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة، السبت، عن فتحها باب التسجيل لمدة اسبوعين للمشاركة في تعليم المهن المختلفة من خلال اقامة دورات للتنمية الاقتصادية في سوق العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعلن فتح باب التسجيل في دورات تدريب العاطلين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعلن فتح باب التسجيل في دورات تدريب العاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).