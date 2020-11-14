وزير التربية: 10 ملايين طالب وطالبة سيلتحقون الى المدارس والدوام سيكون بطريقتين

ويوم امس، كشف المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، عن ألية جديدة ستعتمدها الوزارة في العام الدراسي الجديد.وقال فاروق في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة التربية ستعتمد ألية الدوام بالانتساب، كأحد الآليات المتبعة في السنة الدراسية الجديدة، وهو قيام الأسر بتعليم أبنائهم المناهج الدراسية في المنزل".وأضاف: "سيتم أخذ تعهد من ولي أمر الطلبة، حول تعليم أبنائهم في المنزل، مقابل تأدية امتحانات نصف السنة وأخر السنة".وحدد وزير التربية، علي حميد الدليمي، الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، الآلية النهائية لدوام طلبة المدارس في العام الدراسي الجديد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الدليمي قوله: "اتجهنا إلى نوع جديد من التعليم يمزج بين التقليدي والالكتروني، والدوام في المدارس سيكون يوماً واحداً في الأسبوع، وأربعة أيام بالمنزل عبر الانترنت".وأضاف الوزير، أن "الطالب الذي يتعذَّر عليه الحصول على الإنترنت؛ بإمكانه متابعة الدروس عبر التلفزيون التربوي"، مؤكداً اعتبار "اعتبار يوم السبت دواماً رسمياً للمدارس كافة".
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