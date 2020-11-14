وزير التربية: 10 ملايين طالب وطالبة سيلتحقون الى المدارس والدوام سيكون بطريقتين

2020/11/14 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال وزير التربية، علي حميد مخلف الدليمي، ان 10 ملايين طالب وطالبة سيلتحقون بالمدارس بعد استئناف العام الدارسي الجديد، مشيرا الى ان الدوام في ظل جائحة كورونا سيكون بطريقتي الدوام التقليدي وكذلك التعليم عن بعد.وخلال زيارته التي اجراها الى محافظة كربلاء، افاد الوزير علي الدليمي، ان "رئيس الوزراء شكّل لجنة خاصة لحل مشكلة نقص الأبنية المدرسية"، مؤكدا "توفير جميع الإمكانات لانجاح العام الدراسي المقبل في ظل جائحة كورونا".وبين ان "الزيارة تأتي للاطلاع على سير العملية الامتحانية والتربوية في المحافظة، حيث تم اللقاء بالعديد من المسؤولين وتفقد القاعات الامتحانية".وأشار الى ان "العملية التربوية وسيرها في البلد للأشهر المقبلة في ظل جائحة كورونا ستكون بطريقتي الدوام التقليدي من خلال التواجد في المدارس وكذلك التعليم عن بعد الالكتروني وان يوم السبت دوام للمدارس".وذكر ان "أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة ولجميع المراحل الدراسية سينخرطون في المدارس".

ويوم امس، كشف المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، عن ألية جديدة ستعتمدها الوزارة في العام الدراسي الجديد.وقال فاروق في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة التربية ستعتمد ألية الدوام بالانتساب، كأحد الآليات المتبعة في السنة الدراسية الجديدة، وهو قيام الأسر بتعليم أبنائهم المناهج الدراسية في المنزل".وأضاف: "سيتم أخذ تعهد من ولي أمر الطلبة، حول تعليم أبنائهم في المنزل، مقابل تأدية امتحانات نصف السنة وأخر السنة".وحدد وزير التربية، علي حميد الدليمي، الخميس (12 تشرين الثاني 2020)، الآلية النهائية لدوام طلبة المدارس في العام الدراسي الجديد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الدليمي قوله: "اتجهنا إلى نوع جديد من التعليم يمزج بين التقليدي والالكتروني، والدوام في المدارس سيكون يوماً واحداً في الأسبوع، وأربعة أيام بالمنزل عبر الانترنت".وأضاف الوزير، أن "الطالب الذي يتعذَّر عليه الحصول على الإنترنت؛ بإمكانه متابعة الدروس عبر التلفزيون التربوي"، مؤكداً اعتبار "اعتبار يوم السبت دواماً رسمياً للمدارس كافة".

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