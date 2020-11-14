توقعات بحالة مطرية جديدة والكشف عن موعدها

2020/11/14 | 10:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حالة مطرية

فوتو: أرشيف

منذ 2 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد المتنبىء الجوي حسين الأسدي، ان حالة الطقس ستشهد استقرارا مؤقتا، مبينا ان البلاد على موعد مع حالة ممطرة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال الأسدي، في منشور على "فيسبوك" أمس الجمعة، 13 تشرين الثاني 2020، إن "أجواء مستقرة في جميع المناطق تسود خلال اليوم السبت، مع اجواء باردة خصوصا ساعات الفجر والصباح الباكر"، مبينا أنه يتوقع ان يشهد يوم غد الأحد حالة جوية ممطرة تتأثر بها مناطق الجنوب والمنطقة الغربية ومناطق شمال البلاد وأجزاء من غرب المنطقة الوسطى خصوصا بادية النجف تبدأ مقدماتها من يوم السبت، باندفاع سحب عالية غير ممطرة خصوصاً مناطق شمال البلاد والمنطقة الغربية

واضاف ان "فرص الأمطار الرعدية واردة لكن تكون اقل شدة من الحالة التي تأثرت بها مناطق الجنوب في الحالة السابقة "، موضحا ان "مناطق وسط البلاد حاليا خارج توقعات الأمطار وتبقى تطور فرص الأمطار واردة".

وأشار إلى ان "هناك حالة أخرى نهاية الأسبوع المقبل وبداية الأسبوع بعد القادم ومؤشرات قوية ترسمها خرائط الطقس"، فيما بين ان الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة عدا المنطقة الغربية متوقع رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية ومتوقع من يوم الأحد، سكون في حركة الرياح متقلبة الاتجاه في جميع المناطق

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فقد أكد الأسدي، ان هناك انخفاضا أكثر في الحرارة خلال الأيام القادمة واجواء باردة متوقعة خصوصا درجة الحرارة الصغرى وتشمل معظم المناطق الشمالية والمنطقة الغربية والوسطى وبشكل أقل في مناطق الجنوب.

الخريطة المرفقة توضح توقعات الامطار التراكمية من عدة نماذج حتى صباح الثلاثاء المقبل وتبين فرص أمطار على مناطق الجنوب ومناطق الشمال وأجزاء من المنطقة الغربية بينما مناطق وسط البلاد خارج توقعات الأمطار.

ر.إ

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