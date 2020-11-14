يحيى رسول.. مقتل 'المجموعة الارهابية' التي نفذت هجوم الرضوانية الاخير

2020/11/14 | 10:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، مقتل "المجموعة الإهابية" التي نفذت هجوم الرضوانية الاخير.

وكتب رسول في تغريدة على تويتر، إنه "بجهد استخباري متميز من خلية الصقور الاستخباراتية ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، ومتابعة ميدانية من نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد، تمكنت قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة من قتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت ابناء العراق الصحوات وجنود اللواء الخامس والخمسين خلال اليومين الماضيين في الرضوانية".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد اعلنت في وقت سابق، امس الجمعة، مقتل "المجموعة الإرهابية" التي استهدفت أبناء الصحوات وجنود اللواء 55 في منطقة الرضوانية جنوبي بغداد.

جدير بالذكر ان 3 مسلحين كانوا قد هاجموا الاسبوع الماضي، احدى نقاط الصحوة عن بعد في منطقة الرضوانية اسفر عن مقتل 4 من عناصر الصحوة المتواجدين في المنطقة.

ا.ح

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