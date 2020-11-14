نائب كردي مخاطبا الإقليم: متی تترکون لغة المتاجرة بحقوق القومیة الكردية؟

2020/11/14 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

هاجم النائب هوشيار عبد الله، السبت، القيادات الكردية وحكومة إقليم كردستان ردا على مواقفهم الأخيرة من إقرار قانون الاقتراض، متسائلا “متی تترکون لغة المتاجرة بحقوق القومیة الكردية؟”.

وقال عبد الله في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، “متی تترکون لغة المتاجرة بحقوق القومیة الکردیة؟! أو لستم انتم من تنهبون ثروات الكرد؟ ألیس بسبب فسادكم وفشلكم السياسي مازال موظفو الإقليم بلا رواتب منذ عدة سنوات؟”.

وأضاف عبد الله، “ثم من هم الذین یطعنوكم في ظهرکم؟ أليسوا هم أنفسهم الذين استلموا منكم الرشاوى من نفط الإقليم وتشترون منهم المناصب؟”.



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