“الانيق” يدخل في نفق مظلم.. اضراب اللاعبين يستمر لليوم الثالث توالياً

2020/11/14 | 10:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

يواصل لاعبو نادي الطلبة، الاضراب عن التدريبات بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية.

وقال المدرب المساعد للفريق فريد مجيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لاعبي الفريق لم يستلموا مستحقاتهم المالية منذ العام الماضي وهذا الامر اثر بشكل كبير عليهم نفسياً”.

واوضح ان “اللاعبين ولليوم الثالث على التوالي اضربوا عن التدريبات وقد يستمر الاضراب حتى في حال عودة الدوري لحين استلام مستحقاتهم من وزارة التعليم العالي”.

يذكر ان النادي علق مشاركته في بطولة كأس العراق ولوح بانسحابه من بطولة الدوري الممتاز.



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