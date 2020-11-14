أميرة جواد: أنا فنانة شاملة واحترفت التمثيل بمسؤولية

2020/11/14 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع - فاطمة رحمة

تعدّ الفنانة أميرة جواد من الممثلات التي ظهرت مع جيل النخبة من الممثلين العراقيين، وشقت طريقها من خلال تجسيد عدد من الأدوار في أعمال درامية مهمة، إلّا أنها غابت عن الظهور عبر الشاشة لسنوات عديدة ،ولكنها ظلت حاضرة في الإذاعة والمسرح.

وكالة الأنباء العراقية (واع) التقت الفنانة أميرة جواد التي قالت: إن "عمري الفني ثمانية وأربعون عاماً نذرته للمسرح والإذاعة والتلفزيون"، مشيرة إلى أن "لا قصور في تألقي أمام كاميرات التلفزيون والسينما بالرغم من شحتها في العراق، إلّا أنني أجد نفسي في الإذاعة والمسرح ثانية، منطلقة في فضاءاته وكأنني أحلق فوق رؤوس المشاهدين أثيراً متسامياً من خيالهم؛ لأن المسرح يتوهج بخيال المتفرجين الأذكياء وهذا يشمل المسرح بأنواعه..



الجاد - النخبوي والكوميدي والفصيح والشعبي والأكاديمي – الجامعي".

وأضافت: "أنا فنانة شاملة، احترفت التمثيل بمسؤولية منذ وطأت قدماي الفرقة الوطنية في "محاكمة الرجل الذي لم يحارب" إخراج سليم الجزائري".

وعن دورها في المسلسل الإذاعي "الهواجس" لمديرية الإنتاج الدرامي في شبكة الإعلام العراقي قالت جواد: "لا دور محدد لي، كل حلقة لها حكاية خاصة بها تختلف عمّا جاء في الحلقات الأخرى" مؤكدة: "مثلت في المسلسل ثلاثين شخصية نسائية، شعرت بكل واحدة منها تنبض داخل الايجابية منها والسلبية على حد سواء".

وأميرة جواد..



تولد بغداد 1955،فنانة انتمت الى الفرقة الوطنية للتمثيل العام 1972، وتخرجت في قسم المسرح بكلية الفنون الجميلة..



جامعة بغداد، وأول مسرحية قدمتها "شيرين وفرهاد" وتوالت أعمالها المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.

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